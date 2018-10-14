Жена Кокорина объяснила поведение мужа непопаданием на чемпионат мира

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Гражданская жена Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что скандальное поведение его мужа связано с пропуском чемпионата мира 2018 года из-за травмы, сообщает «Советский спорт».

«Единственное, чего хочу, чтобы он вышел на свободу и был рядом со мной и нашим ребенком. Знаю, что-то, что сейчас происходит, может многого лишить его ребенка. Не знаю, наверное, что-то у него накопилось. Было психологически тяжело после ЧМ, он остался без него, а готовился 4 года», — сказала Валитова в интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что в анализах задержанного футболиста «Крыльев Советов» найдены наркотики.