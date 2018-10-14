«Наполи» отказался продавать защитника Гулама за €45 млн в «Манчестер Юнайтед»

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Руководство итальянского «Наполи» отказалось продавать в английский «Манчестер Юнайтед» защитника Фаузи Гулама, сообщает «Советский спорт».

По информации Radio Kiss Kiss Napoli, манкунианцы предлагали за 27-летнего футболиста €45 млн. По имеющимся данным, «Наполи» не планирует расставаться с Гуламом в ближайшее зимнее трансферное окно. Также не исключено, что игрок не покинет клуб и летом 2019 года. Действующее соглашение Фаузи с клубом из Неаполя рассчитано до лета 2022 года.

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В сезоне-2017/18 Гулам получил две серьезные травмы: в начале ноября защитник порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава, а в феврале он вернулся к тренировкам, но уже спустя несколько дней получил перелом надколенника и выбыл еще на несколько месяцев.

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