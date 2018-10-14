Соннен о бое с Емельяненко: меня еще никогда не били так сильно

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Американец Чейл Соннен поделился впечатлениями от боя с россиянином Федором Емельяненко в полуфинале Гран-при Bellator, где проиграл техническим нокаутом в первом раунде, сообщает «Советский спорт».

«Федор был очень резким. Он не прятал свои удары, а просто бил и бил очень сильно. Даже в партере. Я занимал хорошую позицию, но Федор просто сбрасывал меня. Дело не в технике, но он действовал все равно очень впечатляюще. Он вообще очень впечатляет как боец.

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Когда он начал меня добивать — не думаю, что меня когда-либо так сильно били на настиле. Я какое-то время думал, что смогу воспользоваться моментом. Я закрылся и подумал, что Федор скоро прекратит бить. Судья предупредил, что закончит поединок, если я не буду двигаться. Я не очень в это поверил, поскольку Федор бил в защиту, я блокировал его удары. Мне показалось, что я смогу обмануть Федора. Это была плохая стратегия. Мой план не сработал.

Что дальше? Не знаю, хотят ли в Bellator устроить бой за третье место. Я бы поучаствовал в подобном. Что касается веса — да, в категории до 205 фунтов мне было бы комфортнее», — приводит слова Соннена MMA Fighting.

Ранее Емельяненко высказался относительно инцидента с дракой после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора.