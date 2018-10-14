Мастер спорта России оценил шансы Емельяненко в финале

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Российский самбист и боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков высказался относительно победы Федора Емельяненко над американцем Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator 208, передает «РИА Новости».

Штырков похвалил спортсмена, а также поделился ожиданиями от финала Bellator, в котором Емельяненко сразится с представителем США Райаном Бэйдером.

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«Ничего не меняется — его внутреннее спокойствие, отличный удар, хорошая борьба и уважение к сопернику делают Федора Емельяненко одним из самых ярких спортсменов в мире. Уверен, что он возьмет свое в финале, у него все для этого есть», — заявил самбист.

Ранее сообщалось, что тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана наблюдал за поединком российского спортсмена и Соннена.