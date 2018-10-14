Емельяненко выполнил поставленную его тренером задачу

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Тренер бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов прокомментировал поединок спортсмена с американцем Чейлом Сонненом в рамках турнира Bellator 208, передает ТАСС.

Наставник отметил, что российский боец выполнил все его установки и хорошо выступил в полуфинале соревнования.

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«Федор свою задачу выполнил, все получилось. Федор переиграл противника во всех позициях. Спортсмен должен расти всю жизнь, все нормально. Он молодец, выполнил все тренерские установки, бой для него получился очень рабочим», — поделился мнение Воронов.

Ранее Емельяненко высказался относительно инцидента с дракой после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора.