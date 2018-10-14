<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/11669761/uT-LaRv6D-w-pic905-895x505-4670.jpg">

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал намерение завершить карьеру, передает Sport24.

Одолев американца Чейла Соннена на турнире Bellator 208, спортсмен поделился эмоциями от боя.

«Президент Bellator сказал, что я лучший боец в мире? У меня сейчас, если честно, голова не очень работает. Благодарен богу, что он дал мне сегодня победу», — рассказал Емельяненко.

Реклама

Также он отметил, что завершение его карьеры зависит от физического состояния после боя в Калифорнии с представителем США Райаном Бэйдером.

«Завершение карьеры? Все зависит от моего самочувствия. На этот вопрос я смогу ответить только после финала. Какие планы сейчас? Полечу к моей семье, хочу увидеть своих девочек, отдохнуть и начать заниматься делами Союза ММА России», — заключил боец.

Ранее Емельяненко высказался относительно инцидента с дракой после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора Макгрегора.