Соннен отметил тяжелые удары Федора Емельяненко

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен поделился впечатлениями от поединка против россиянина Федора Емельяненко, передает «Советский спорт».

Бой завершился победой Последнего Императора техническим нокаутом в первом раунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию Bellator 208.

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«Он рано меня достал. Он очень сильно бьет. Я старался, но не получилось. Хотел сделать замок, перевернуть Федора, но захват сорвался. Дальше вы видели. Федор очень тяжело бьет. Я не смог восстановиться», — сказал Соннен после поединка.

Емельяненко-старший вышел в финал Гран-при Bellator, где встретится с представителем США Райаном Бейдером, который днем ранее решением судей победил Мэтта Митриона.

Ранее сообщалось, что Анатолий Токов решением судей забрал победу у Александра Шлеменко на Bellator 208.