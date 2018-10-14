Соннен отметил тяжелые удары Федора Емельяненко
Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен поделился впечатлениями от поединка против россиянина Федора Емельяненко, передает «Советский спорт».
Бой завершился победой Последнего Императора техническим нокаутом в первом раунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию Bellator 208.
«Он рано меня достал. Он очень сильно бьет. Я старался, но не получилось. Хотел сделать замок, перевернуть Федора, но захват сорвался. Дальше вы видели. Федор очень тяжело бьет. Я не смог восстановиться», — сказал Соннен после поединка.
Емельяненко-старший вышел в финал Гран-при Bellator, где встретится с представителем США Райаном Бейдером, который днем ранее решением судей победил Мэтта Митриона.
Ранее сообщалось, что Анатолий Токов решением судей забрал победу у Александра Шлеменко на Bellator 208.