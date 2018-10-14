Федор Емельяненко нокаутировал Соннена в полуфинале Гран-при Bellator

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко одержал победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинальном поединке Гран-при Bellator, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на арене «Колизей Нассау» в Нью-Йорке и завершилась победой Последнего Императора техническим нокаутом в первом раунде.

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По ходу поединка Емельяненко несколько раз ронял Американского Гангстера на настил, однако каждый раз призывал его подниматься. Уже в концовке первого раунда Соннен в очередной раз оказался в лежачем положении, а Емельяненко провел финальную серию ударов и буквально забил американца.

За титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии Bellator Емельяненко-старший поспорит с американцем Райаном Бейдером, который днем ранее решением судей победил Мэтта Митриона.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию Bellator 208.

Ранее сообщалось, что Анатолий Токов решением судей забрал победу у Александра Шлеменко на Bellator 208.