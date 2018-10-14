Ронда Роузи призвала UFC равно относиться к Хабибу и Макгрегору

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Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ронда Роузи прокомментировала драку с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макрегора на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».

Роузи выразила мнение, что руководство UFC должно выносить решение по Нурмагомедову так же, как и Макгрегору в том случае, когда он разгромил автобус промоушена.

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«Прыжок Хабиба из октагона не был настолько же плохим событием, как бросание предметов в автобус. Моя подруга Роуз Намаюнас была в том автобусе. Мой друг Майк Кьеза получил рассечение и был снят с поединка.

Мне кажется, что в спорте должно быть одинаковым отношение ко всем. Не должно быть особого отношения только потому, что кто-то приносит больше денег компании. Это касается и допинг-тестов, нападений и ДТП с побегом. Слишком много было особого отношения к звездам», — приводит слова спортсменки TMZ.

Ранее сообщалось, что Роузи включена в Зал славы UFC.