Адвокат Глушакова отверг возможность уголовного наказания для футболиста

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Адвокат полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Максим Пашков заявил, что футболисту не грозит лишение свободы, несмотря на ранее заявление адвоката Сергея Жорина, представляющий интересы супруги футболиста — Дарьи Глушаковой, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу. Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.

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Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложит на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и все.

Бракоразводные дела — самые плохие, стороны находятся в таком остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет», — сказал Пашков.

Ранее сообщалось, что Глушакову может грозить уголовный срок за сокрытие денег при разводе.