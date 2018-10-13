Адвокат Глушакова отверг возможность уголовного наказания для футболиста
Адвокат полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Максим Пашков заявил, что футболисту не грозит лишение свободы, несмотря на ранее заявление адвоката Сергея Жорина, представляющий интересы супруги футболиста — Дарьи Глушаковой, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Думаю, речь идет не об аресте имущества, а о запрете распоряжаться им до решения спора по существу. Чтобы оно не уменьшилось в ходе разбирательств, чтобы он ничего не вывел и не продал.
Уголовное наказание? Нет уголовной ответственности за снятие средств со счетов. Если суд сочтет, что средства незаконно им сняты, то возложит на Глушакова обязанность выплатить компенсацию второй стороне, и все.
Бракоразводные дела — самые плохие, стороны находятся в таком остервенении друг к другу, что все средства борьбы хороши. Срока не будет», — сказал Пашков.
Ранее сообщалось, что Глушакову может грозить уголовный срок за сокрытие денег при разводе.