Марадона призвал лишить Месси лидерства из-за его здоровья
Легендарный в прошлом футболист Диего Марадона в очередной раз подверг критике нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, передает «Советский спорт».
Чемпион мира отметил, что игроки национальной команды не должны полагаться на лидерские качества Месси.
«Он порывается быть лидером на поле, но перед разговором с партнерами может пойти и поиграть в приставку. Мне тяжело судить, но нет смысла делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем.
Необходимо лишить Месси лидерства, потому что мы хотим видеть такого Месси, каким он не станет», — цитирует Марадону La Ultima Palabra.
После чемпионата мира — 2018 Месси объявил о временном прекращении выступлений за «альбиселесте».
Ранее сообщалось, что Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную.