Известный промоутер обвинил Нурмагомедова в потасовке на UFC 229

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о скандале вокруг российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Россиянин по окончании боя на турнире UFC 229 устроил массовую драку, напав на команду ирландца. По мнению Арума, произошедшее является «позорным».

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«Я считаю, что это было позорно. Это действительно смотрелось очень и очень плохо. Но хочу заметить, что в этом не было вины Даны Уайта. Он хотел разжечь этот бой, весь этот трэш-ток и так далее. Это нормально, и это должно повысить уровень продаж платных трансляций. Да, он должен был предотвратить случившееся, но в целом вина лежит на Нурмагомедове.

Если бы что-то подобное произошло на моем турнире, притом что все меры безопасности были бы предприняты, то это была бы вина боксеров», — приводит слова Арума BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пригрозил покинуть UFC.