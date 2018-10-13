Россияне завоевали семь медалей в шестой день юношеских ОИ

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Российская сборная завоевала семь медалей в шестой соревновательный день на юношеских Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

Золотые награды завоевали пловцы Климент Колесников (200 м на спине), Полина Егорова (100 м баттерфляем) и Андрей Минаков (50 м баттерфляем). Серебряными призерами стали борец греко-римского стиля Степан Стародубцев и состав смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м. Бронзовые медали получили Яна Резникова (парусный спорт) и Мухаммад Евлоев (греко-римская борьба).

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Российская команда лидирует в медальном зачете. В копилке сборной 34 медали (21 золотая, восемь серебряных и пять бронзовых). На втором месте идут спортсмены из Венгрии (11-1-1), на третьей строчке располагается команда Японии (7-5-9).

Юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе и продлятся до 18 октября.

Ранее сообщалось, что россиянин Стародубцев проиграл в финале ЮОИ по греко-римской борьбе.