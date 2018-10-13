Российские пловцы взяли серебро в смешанной комбинированной эстафете на ЮОИ

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Российские пловцы взяли серебро в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на юношеских Олимпийских играх, сообщает ТАСС.

Сборная, в которую вошли Климент Колесников, Андрей Минаков, Полина Егорова и Анастасия Макарова, преодолела дистанцию за 3 минуты 51,46 секунды. Золотые медали завоевали китайские пловцы (3.49,79). Третье место заняла команда Японии (3.51,74).

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Юношеские Олимпийские игры проходят в Буэнос-Айресе и продлятся до 18 октября.

Юношеские Олимпийские игры. Плавание. Смешанная комбинированная эстафета. 4x100 м

1. Китай — 3.49,79;

2. Россия — 3.51,46;

3. Япония — 3.51,74