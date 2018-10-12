Семь российских биатлонистов будут выступать за Украину и Белоруссию

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Союз биатлонистов России (СБР) разрешил семерым спортсменам перейти из сборной России в команды Украины и Белоруссии без применения к ним ограничительного срока, сообщает ТАСС.

Данное решение было принято на заседании правления СБР. Анастасия Рассказова и Екатерина Бех будут выступать за сборную Украины, а Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Арина Яборова и Никита Лобастов - за белорусскую команду.

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В сообщении СБР говорится, что «Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов».

Также на заседании были утверждены критерии отбора для участия в международных стартах зимнего сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос о восстановлении статуса СБР в ноябре 2018 года.