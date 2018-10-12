«Ванкувер» выведет из обращения номера братьев Сединов

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» в следующем сезоне планирует вывести из обращения игровые номера бывших хоккеистов команды, братьев-близнецов Хенрика и Даниэля Сединов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Дата проведения торжественной церемонии еще не известна, однако канадский владелец клуба Франческо Аквилини анонсировал подъем свитеров под крышу арены в рамках празднования 50-летия клуба.

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Хенрик Седин, являвшегося капитаном команды с 2010 по 2018 годы, играл под 33-им номером, а Даниэль Седин — под 22-ым. Братья были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году и все 17 лет провели в этой команде. В апреле этого года шведские хоккеисты завершили спортивную карьеру.

Хенрик является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведенных игр (1330), очков в большинстве (369) и показателю полезности (»+165»). Его брат Даниэль — лучший снайпер «Кэнакс» всех времен (393 шайбы), лучший по голам в большинстве (138) и победным шайбам (86). Он занимает вторую строчку после брата по набранным очкам (1041), голевым передачам (648), количеству игр (1306) и коэффициенту полезности (»+147»).

«Кэнакс» уже выводил из обращения четыре номера своих игроков: 10-й номер россиянина Павла Буре, 12-й — канадца Стэна Смила, 16-й — также канадца Тревора Линдена и 19-й — шведа Маркуса Нэслунда.

Ранее «Тампа» проиграла «Ванкуверу» в матче НХЛ.