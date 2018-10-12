Три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Вегас»
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Фил Кессел. Трижды ему ассистировал Евгений Малкин. Также гол на счету Джейка Гюнцеля. У гостей шайбы забросили Томаш Носек и Райлли Смит.
В следующем матче «Питтсбург» на выезде встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Вегас» в гостях сыграет с «Филадельфией Флайерз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайз, США) — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
0:1 — Носек (Маршессо, Карлссон) — 06:28;
1:1 — Кессел (Малкин) — 08:03;
2:1 — Кессел (Малкин, Шульц) — 29:37;
3:1 — Кессел (Хагелин, Малкин) — 35:43 ;
4:1 — Гюнцель (Кросби, Шульц) — 36:40;
4:2 — Смит (Маршессо) — 53:35