В Госдуме призвали прекратить травлю Кокорина и Мамаева

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев встал на защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

«Мамаев и Кокорин с братом арестованы на два месяца. Вот цена одной ночной бесконтрольной безумной прогулки. Жизнь наказала Кокорина и Мамаева за их преступление. Считаю необходимым прекратить травлю, которая развернулась в СМИ в последнее время. Подумайте об их семьях и родных», — написал Лебедев в твиттере.

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11 октября Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл были арестованы по решению Тверского суда по делу о двух конфликтах, участниками которых они стали.

8 октября футболисты избили в центре Москвы водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Позднее от их рук пострадали директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство». Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос об аресте Кокорина и Мамаева.