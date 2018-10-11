Кузнецов рад историческому успеху Овечкина в НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

«Не имеет значения, сколько очков я набрал. Важны только те очки, которые есть у команды. Это очень важно. Мы говорим сейчас о хорошем старте, и эти моменты будут иметь большое значение в конце регулярного чемпионата. Что касается моей личной игры, то свои очки всегда можно заработать, если играть правильно. Если ты выходишь с хорошими партнерами, то баллы всегда наберешь.

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Оши говорит, что я нахожусь в пятерке лучших игроков лиги? Мне, если честно, плевать на это. Я просто с удовольствием выхожу на лед в каждом матче. Если ты не получаешь удовольствия от того, что делаешь, то тебе пора на пенсию. Овечкин прошел Бобби Халла и стал 17-м снайпером в истории? Это хорошо. Это значит, что за ужин платит он», — цитирует россиянина Washingrton Post.

Ранее тренер нижнекамского «Нефтехимика» попросил хоккеистов не уподобляться Кокорину и Мамаеву.