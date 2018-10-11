Адвокаты Роналду уверены в сфабрикованности документов по делу об изнасиловании

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Юридическая команда Криштиану Роналду высказалась о том, как продвигается дело португальского футболиста, передает «Советский спорт».

Адвокаты нападающего уверены в том, что документы, которые опубликовала немецкая газета Der Spiegel, являются сфабрикованными.

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«Криштиану Роналду категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Документы, содержащие заявления от мистера Роналду, являются выдумкой СМИ. В 2015 году множество юридических фирм в Европе подверглись атакам хакеров. Тогда тысячи документов попали в руки киберпреступников.

Теперь хакеры продают полученные документы, а различные безответственные СМИ публикуют эти материалы, несмотря на то, что они были частично изменены либо же полностью сфабрикованы.

Позиция Криштиану Роналду не меняется — произошедшее между ним и Кэтрин Майоргой в 2009 году в Лас-Вегасе было совершено по взаимному согласию», — цитирует юристов Football Italia.

Ранее Роналду подробно описал процесс полового акта с Майоргой.