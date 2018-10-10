Роналду подробно описал процесс полового акта с Майоргой

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подробно описал процесс полового акта с американкой Кэтрин Майоргой, которая обвиняет футболиста в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

Детали допроса содержатся в опубликованных документах на сайте Football Leak, на который ссылается немецкое издание Spiegel.

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Во время допроса Роналду заявил, что девушка «сделала себя доступной» для акта, хотя несколько раз просила футболиста этого не делать. Португалец отметил, что процесс продолжался 5-7 минут. В это время девушка не кричала, а после случившегося игрок извинился.

Ранее сообщалось, что экс-подруга Роналду заступилась за футболиста после обвинения в изнасиловании.