Полиция изучит информацию о попытках выкупить видео драки Кокорина и Мамаева

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Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что полиция намерена изучить информацию о том, что запись нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга пытались выкупить, сообщает ТАСС.

«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».

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Титов отметил, что в МВД поддерживают мнение председателя экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, заявившего о том, что Кокорин и Мамаев должны быть наказаны.

«Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Глеба Жеглова — вор должен сидеть в тюрьме», — сказал Титов.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев избили возле гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала. Позднее они устроили драку в кафе с чиновником из Минпромторга.

В данный момент оба футболиста задержаны по подозрению в хулиганстве.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что избитый Кокориным и Мамаевым водитель не намерен прощать нападавших.