Полиция изучит информацию о попытках выкупить видео драки Кокорина и Мамаева
Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что полиция намерена изучить информацию о том, что запись нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга пытались выкупить, сообщает ТАСС.
«Об этом нам тоже известно. Эти сообщения мы тоже изучаем и тоже дадим процессуальную оценку данному событию», — сказал он в эфире программы «Пусть говорят».
Титов отметил, что в МВД поддерживают мнение председателя экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антона Цветкова, заявившего о том, что Кокорин и Мамаев должны быть наказаны.
«Нам нет разницы, футболист он, хоккеист, спортсмен, продавец. Столичная полиция исповедует принцип Глеба Жеглова — вор должен сидеть в тюрьме», — сказал Титов.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев избили возле гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала. Позднее они устроили драку в кафе с чиновником из Минпромторга.
В данный момент оба футболиста задержаны по подозрению в хулиганстве.
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Ранее сообщалось, что избитый Кокориным и Мамаевым водитель не намерен прощать нападавших.