Тренер Макгрегора не расстроен действиями Хабиба Нурмагомедова после боя

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Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал драку, которую устроил чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов после турнира UFC 229, сообщает «Советский спорт».

«Надеюсь, Спортивная комиссия Невады не будет наказывать Хабиба. Речь не только о возможном реванше с Конором — мне просто нравится, как дерётся Нурмагомедов. Я могу понять его реакцию, но не его партнеров по команде. То, что Хабиб перелез через октагон, не является концом света», — заявил Кавана в интервью Джо Рогану.

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Специалист отметил, что не слышал оскорблений от тренера по джиу-джитсу Диллона Дэниса в адрес россиянина

«Да, у него периодически возникают проблемы с общением. Все произошедшее стало глупым завершением боя. Тем не менее я не считаю действия Хабиба преступлением. Он не ударил Диллана, а лишь толкнул его несколько раз.

Что касается нападения на Конора… обученный боец с голыми руками напал на парня, который провел четыре раунда перед этим. Я считаю, что последствия для членов команды Хабиба должны быть», — заключил Кавана.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

На пресс-конференции после турнира глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.