Эксперт по наколкам предрек Мамаеву тяжелую жизнь в тюрьме

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Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров высказался о татуировках полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Если мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со «словарем тату», то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся «крылатая» символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь сексуальным меньшинствам, потому с ней нужно быть аккуратнее.

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Придется ли отвечать за все эти «красоты» на тебе в тюрьме — вопрос открытый», — цитирует Егорова «Московский комсомолец».

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее экс-игрок ЦСКА прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.