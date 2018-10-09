Эксперт по наколкам предрек Мамаеву тяжелую жизнь в тюрьме
Специалист по тюремным наколкам Николай Егоров высказался о татуировках полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Если мы рискнем предположить, что хозяин тату выбирал хотя бы что-то из картинок осмысленно, сверяясь со «словарем тату», то, скажем, крылья, выбитые на шее, ассоциируются со злом и опасностью. Но вообще вся «крылатая» символика больше свойственна определенным категориям — в первую очередь сексуальным меньшинствам, потому с ней нужно быть аккуратнее.
Придется ли отвечать за все эти «красоты» на тебе в тюрьме — вопрос открытый», — цитирует Егорова «Московский комсомолец».
В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее экс-игрок ЦСКА прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.