«Зенит» расторгнет контракт с Кокориным из-за двух нападений

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Руководство петербургского «Зенита» намерено расторгнуть контракт с форвардом команды Александром Кокориным, сообщает Sport24.

Причиной стало нападение игрока сине-бело-голубых и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, а также драка с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке у гостиницы.

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В контракте Кокорина с петербургским клубом предусмотрена возможность досрочного расторжения в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

Ранее сообщалось, что полиция располагает видео драки спортсменов с чиновником.