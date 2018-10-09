Макгрегор может получить наказание за инцидент после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может понести наказание за удар по члену команды Хабиба Нурмагомедова во время массовой потасовки, сообщает ТАСС.
После победы Нурмагомедова на Макгрегором с помощью удушающего приема за пределами октагона вспыхнула драка, которую спровоцировал российский боец. Однако ирландец тоже не остался в стороне, ударив одного из членов команды противника.
«Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только одного бойца. Поэтому необходимо собрать все жалобы в ближайшие двое суток», — цитирует слова председателя Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелла ESPN.
Ранее Валуев рассказал, в каких случаях Хабиб Нурмагомедов может лишиться титула.