Макгрегор может получить наказание за инцидент после боя с Хабибом Нурмагомедовым

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/12011677/upload-AP_18280192934925-pic905-895x505-29833.jpg">

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор может понести наказание за удар по члену команды Хабиба Нурмагомедова во время массовой потасовки, сообщает ТАСС.

После победы Нурмагомедова на Макгрегором с помощью удушающего приема за пределами октагона вспыхнула драка, которую спровоцировал российский боец. Однако ирландец тоже не остался в стороне, ударив одного из членов команды противника.

Реклама

«Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мы должны как можно быстрее перейти к слушанию, так как изначально был удержан гонорар только одного бойца. Поэтому необходимо собрать все жалобы в ближайшие двое суток», — цитирует слова председателя Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) Энтони Марнелла ESPN.

Ранее Валуев рассказал, в каких случаях Хабиб Нурмагомедов может лишиться титула.