В «Краснодаре» прокомментировали драку с участием Мамаева в московском кафе

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Представители «Краснодара» выступили с официальным заявлением относительно информации с инцидентом драки с участием футболиста клуба Павла Мамаева в одном из московских кафе, сообщает «Советский спорт».

«Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — написано на официальном сайте «Краснодара».

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В МВД уже заявили о заведении уголовного дела в отношении двух спортсменов по статье «Побои». Ранее в сети появилось видео скандального эпизода, на котором заметно, как мужчина, очень похожий на Кокорина, берет стул, приближается к посетителю в костюме, зажатому в углу заведения, и наносит по его голове сильный удар. Вскоре после этого другой мужчина в темной одежде бьет человека в костюме по лицу. По информации СМИ, инцидент перешел в рукоприкладство после того, как директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак попросил спортсменов вести себя тише.

Ранее сообщалось, что в драке с участием Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник‍.