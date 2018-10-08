На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело по статье о побоях

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В пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Москве заявили, что в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Побои», сообщает «Советский спорт».

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

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Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в драке с участием Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник‍.