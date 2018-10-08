В «Тракторе» намерены добиваться бессрочной дисквалификации Захарчука

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Агент хоккеиста челябинского «Трактора» Артема Пеньковского Шуми Бабаев высказал свое мнение относительно решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о дисквалификации защитника владивостокского «Адмирала» Степана Захарчука на 15 матчей, сообщает «Чемпионат.com».

«Откровенно говоря, это решение вызвало у меня большое недоумение. Мы все помним ситуацию с защитником «Барыса» и сборной Казахстана Дамиром Рыспаевым, когда моему игроку дали корпоративную бессрочную дисквалификацию. Тогда для всех это показалось нормальным, хотя парень никого не убивал и не наносил травмы. Здесь же мы видим совершенно иную ситуацию.

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Человеку, который регулярно «убивает» своих собратьев по игре, калечит молодых парней, получает смешные 15 игр дисквалификации. Это просто смешно. И еще немаловажно. Прошли сутки после инцидента. Парень с тяжелыми травмами в больнице, а Захарчук даже не удосужился извиниться перед Артемом.

В настоящий момент я нахожусь в Северной Америке, и здесь игрок «Вашингтона» Уилсон за травму, нанесенную в предсезонке, получил 20 матчей дисквалификации и огромный денежный штраф. Но у человека, который получил травму, не было многочисленных переломов и открытой черепно-мозговой травмы, как это было в ситуации с Пеньковским. Артем находится в одной из больниц Владивостока, ему оказывают полную медицинскую помощь, к нему уже завтра прилетает мама, которая будет находиться с ним рядом. Я нахожусь в постоянном контакте с руководством «Трактора» и надеюсь, что в ближайшее время Артем пойдет на поправку.

Я думаю, что «Трактор» будет подавать апелляцию в КДК КХЛ на это решение, а я буду обращаться в гражданские судебные инстанции. Мы намерены добиться бессрочной дисквалификации Захарчука», — заявил Бабаев.

Ранее КХЛ дисквалифицировала защитника «Адмирала» Захарчука на 15 матчей‍.