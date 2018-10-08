Стали известны причины ухода Зидана из «Реала»

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Алан Мильяччо, агент бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, рассказал о причинах ухода французского специалиста из «Королевского клуба», сообщает «Советский спорт».

«К моменту ухода из «Реала» Зинедин был опустошен в эмоциональном плане. Он решил провести год без футбола и пока не собирается менять свои планы», — приводит слова Мильяччо Sport.es со ссылкой на Journal du Dimanche.

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Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», и даже появлялась информация о начале переговоров между Зиданом и руководством манкунианцев, однако в самом клубе эту информацию опровергли.

Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял мадридский «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая он объявил о своём уходе из с поста рулевого «сливочных».

Ранее «Реал» после поражения в матче с ЦСКА проиграл «Алавесу».