CAS передал мотивировки по делам всех отстраненных от ОИ-2018 бобслеистов

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Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне предоставил мотивировочные части решений по четырем спортсменам, которые не были допущены к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

«Адвокаты 27 сентября получили мотивировочные решения не только по Воеводе, но и по Александру Касьянову, Ильвиру Хузину и Алексею Пушкареву. До 18 октября, как я понимаю, они должны принять решение о своих дальнейших действиях, если говорить про действующих спортсменов, то в настоящее время идут активные консультации с юристами.

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Алексей Воевода, чья мотивировочная часть идентична моей, уже давно завершил свою карьеру в спорте, и я не в курсе его дальнейших действий. Но у него есть еще время на обжалование, о чем он неоднократно говорил в своих интервью», — цитирует Зубкова ТАСС.

Ранее сообщалось, что бобслеист Воевода был признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014.