Ковальчук набрал первые очки после возвращения в НХЛ

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился первыми результативными действиями после возвращения в лигу, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» россиянин отдал две результативные передачи. Ковальчук ассистировал Анже Копитару и Алексу Иафалло. Теперь на счету форварда 401 передача в НХЛ.

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35-летний хоккеист подписал с «королями» трехлетний контракт. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе петербургского СКА.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Лос-Анджелеса» похвалил Ковальчука.