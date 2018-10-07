«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» и продлила серию без побед

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«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче восьмого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эсекьель Гарай. У гостей мяч забил Лионель Месси.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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«Барселона» продлила свою серию без побед в Примере до четырех матчей.

В следующем матче «Валенсия» примет «Леганес», а «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Севильей».

Испания. Примера. 8-й тур

«Валенсия» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 1:1

Голы: 1:0 — Гарай, 2; 1:1 — Месси, 23