«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» и продлила серию без побед
«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче восьмого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эсекьель Гарай. У гостей мяч забил Лионель Месси.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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«Барселона» продлила свою серию без побед в Примере до четырех матчей.
В следующем матче «Валенсия» примет «Леганес», а «Барселона» на «Камп Ноу» сыграет с «Севильей».
Испания. Примера. 8-й тур
«Валенсия» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 1:1
Голы: 1:0 — Гарай, 2; 1:1 — Месси, 23