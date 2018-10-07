Отец Нурмагомедова оценил шансы сына против Макгрегора

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал предстоящий поединок сына против ирландца Конора Макгрегора, передает Sport24.

По мнению Нурмагомедова-старшего, россиянин является фаворитом боя, который станет главный событием Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229.

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«Шансы — 90 на 10 в пользу Хабиба. Не стоит уменьшать его шансы. Мы давно готовились к бою, нам он нужен был, и я надеюсь, что этот поединок принесет удовлетворение российским болельщикам и всем фанатам Хабиба во всем мире», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

UFC 229 состоится в Лас-Вегасе и пройдет в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех боев. Начало в 01:00. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор ориентировочно начнется в 07:00.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе усилены меры безопасности перед боем Нурмагомедов — Макгрегор.