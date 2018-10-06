«Рубин» на домашнем поле с минимальным счетом одолел «Урал»

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Казанский «Рубин» на домашнем стадионе с минимальным счетом переиграл екатеринбургский «Урал» в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч в середине первого тайма забил форвард сборной Ирана Сердар Азмун после подачи Игоря Коновалова с углового.

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Клуб из столицы Татарстана набрал 17 очков и поднялся в турнирной таблице на четвертое место, обойдя столичные ЦСКА и «Спартак», которые имеют игру в запасе. «Урал», имея в своем активе 11 очков, идет девятым.

Ранее «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле.

Чемпионат России. 10-й тур.

«Рубин» (Казань) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0

Гол: 1:0 — Азмун, 21