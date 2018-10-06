Олимпийский чемпион из США устроил дебош и признался в алкоголизме

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Американский пловец, шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте пройдет курс лечения от алкогольной зависимости, сообщает «Советский спорт».

Лохте согласился на работу с врачами после инцидента в одной из гостиниц Калифорнии, когда он в нетрезвом виде пытался выломать дверь в собственный номер, а также вел себя неподобающим образом с постояльцами гостиницы и персоналом. Итогом конфликта стал приезд сотрудников полиции, которые смогли успокоить чемпиона.

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Ситуация вынудила признать Лохте наличие проблемы — пловец решил изменить образ жизни ради участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Он осознал, что нуждается в профессиональной помощи и получит такую помощь немедленно», –– заявил адвокат пловца Джефф Остроу порталу TMZ.

Это не первое появление американца в хронике скандальных новостей. Так, во время летних Олимпиады в Бразилии — 2016 Лохте и еще трое пловцов из США позвонили в полицию и заявили об ограблении. Расследование показало, что спортсмены, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили погром на одной из заправок Рио-де-Жанейро, после чего попытались уйти от наказания.

Ранее сообщалось, что Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев за употребление допинга.