«Лос-Анджелес» уступил«Сан-Хосе» в первом матче Ковальчука

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«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой «Шаркс» в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн, Тимо Майер и Кевин Лабанк. У «Кингз» отличились Анже Копитар и Тайлера Тоффоли.

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Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук, который проводит свой первый официальный матч за новую команду, результативными действиями отметиться не смог. Для россиянина эта игра также стала первой в НХЛ с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Свечников оформил первое результативное действие в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 – Майер (Влашич, Торнтон) – 09:42 (5x5),

0:2 – Кейн (Суомела, Донской) – 13:48 (5x5),

1:2 – Копитар (Иафалло, Форборт) – 17:15 (5x5),

2:2 – Тоффоли (Пирсон) – 20:37 (5x5),

2:3 – Лабанк (Кутюр, Карлссон) – 62:54 (3x3).