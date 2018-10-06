«Оклахома» переиграла «Миннесоту» в предсезонном матче НБА
«Оклахома-Сити Тандер» переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 113:101. В составе победителей самым результативным игроком стал Пол Джордж, набравший 23 очка. Также дабл-дабл оформил Стивен Адамс (14 очков и 13 подборов).
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У «Миннесоты» 23 очка набрал Карл-Энтони Таунс (23 очка).
Регулярный чемпионат стартует 16 октября.
НБА. Предсезонные матчи
«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити, США) — «Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис, США) — 113:101