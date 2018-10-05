Интересы Роналду будет защищать бывший адвокат Тайсона и Ди Каприо
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду воспользуется услугами известного адвоката Дэвида Чесноффа для защиты по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на AS.
63-летний Чеснофф является одним из лучших специалистов в мире по делам о клевете. Ранее его клиентами были актер Леонардо Ди Каприо, боксер Майк Тайсон, телеведущая Пэрис Хилтон, теннисист Андре Агасси, актер Джейми Фокс, певец Бруно Марс, члены семьи артиста Майкла Джексона и другие знаменитости.
Напомним, что 33-летний Роналду обвиняется в изнасиловании Майорги, которое якобы произошло в июне 2009 года в Лас-Вегасе. Тогда Роналду, по некоторым данным, заплатил ей $375 тысяч за молчание. Теперь американка хочет получить от звездного португальца еще $200 тысяч в качестве компенсации.
Ранее «Ювентус» выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании.