Интересы Роналду будет защищать бывший адвокат Тайсона и Ди Каприо

<img src="//img.gazeta.ru/files3/647/12008647/cristiano-ronaldo-portugal-netherlands_1r5yfzo36qdqa11jy7b6pzmu41-pic905-895x505-64407.jpg">

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду воспользуется услугами известного адвоката Дэвида Чесноффа для защиты по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на AS.

63-летний Чеснофф является одним из лучших специалистов в мире по делам о клевете. Ранее его клиентами были актер Леонардо Ди Каприо, боксер Майк Тайсон, телеведущая Пэрис Хилтон, теннисист Андре Агасси, актер Джейми Фокс, певец Бруно Марс, члены семьи артиста Майкла Джексона и другие знаменитости.

Реклама

Напомним, что 33-летний Роналду обвиняется в изнасиловании Майорги, которое якобы произошло в июне 2009 года в Лас-Вегасе. Тогда Роналду, по некоторым данным, заплатил ей $375 тысяч за молчание. Теперь американка хочет получить от звездного португальца еще $200 тысяч в качестве компенсации.

Ранее «Ювентус» выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании.