«Краснодар» вырвал победу у «Севильи» в матче Лиги Европы

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«Краснодар» сумел обыграть испанскую «Севилью» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

На своем поле краснодарская команда одержала победу со счетом 2:1. Счет открыли гости на 43-й минуте, забитый мяч был записан на полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, от которого мяч срикошетил в ворота. «Быки» отыгрались на 72-й минуте благодаря точному удару Маурисио Перейры. К победе «Краснодар» привел Торнике Окриашвили.

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В другом матче этой группы «Стандард» на своем поле со счетом 2:1 переиграл «Акхисар».

Ситуация в группе J такова: «Краснодар» в двух турах набрал максимальное количество очков и занимает первую строчку, «Севилья» и «Стандарт» имею по три очка, однако испанская команда расположилась на второй строке по дополнительным показателям, «Акхисар» не сумел пока набрать баллов.

Ранее «Спартак» упустил победу в матче с «Вильярреалом» в Москве.

Лига Европы. Групповой этап

«Краснодар» (Россия) — «Севилья» (Испания) — 2:1

Голы: 0:1 — Каборе (автогол), 43. 1:1 — Перейра, 72; 2:1 — Окриашвили, 88.