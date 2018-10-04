Минюст США показал фотографии обвиняемых в хакерских атаках россиян

Минюст США распространил фотографии семерых россиян, подозреваемых в проведении кибератак, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на сайт ведомства.

Ранее Алексею Минину, Алексею Моренцу, Евгению Серебрякову и Олегу Сотникову были предъявлены обвинения в попытке взлома компьютерных сетей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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По информации Минюста США, они и еще трое россиян — Иван Ермаков, Артем Малышев и Дмитрий Бадин — работали на разведку России. Отмечается, что среди целей хакеров были спортивные организации, в том числе Международная федерация футбола (ФИФА), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Спортивный арбитражный суд (CAS). Утверждается, что мотив преступлений состоял в подрыв авторитета международных антидопинговых агентств, которые ранее обвиняли российскую сторону в государственной системе поддержки допинга.

Ранее Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ФИФА и WADA.