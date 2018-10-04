Россиянин Волков нацелен на титульный бой UFC в 2019 году

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10870130/10014481-pic905-895x505-28471.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков заявил, что намерен оспорить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2019 году, передает «Советский спорт».

На турнире UFC 229, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, Волков сразится с американцем Дерриком Льюисом.

Реклама

«Думаю, если покажу хорошее выступление, то UFC даст мне сразиться с чемпионом.

Если Брок Леснар вернется, то Даниэль Кормье будет драться с ним. В таком случае следующий титульный бой пройдет только следующей осенью. Значит, мне придется ждать около года. Думаю, после победы над Льюисом мне снова придется драться. Никто не знает, когда Кормье проведет следующую защиту титула», — приводит слова Волкова MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что Волков заработал за бой в два раза меньше соперника.