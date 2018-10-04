«Наполи» на 90-й минуте вырвал победу у «Ливерпуля»
«Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Игра состоялась на неаполитанском стадионе «Сан-Паоло» и завершилась минимальной победой местной команды со счетом 1:0.
Единственным голом в матче отметился нападающий Лоренцо Инсинье, отличившийся в ворота скаузеров на 90-й минуте игры с передачи Хосе Кальехона.
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Ранее сообщалось, что «Интернационале» одержал волевую победу над ПСВ в Лиге чемпионов.
Футбол. Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
«Наполи» (Неаполь, Италия) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 1:0
Голы: 1:0 — Инсинье, 90.