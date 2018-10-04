«Боруссия» разгромила «Монако» с Головиным в Лиге чемпионов

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«Монако» потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой домашней команды со счетом 3:0.

В составе победителей голы на свой счет записали Якоб Ларсен, Марко Ройс и Пако Алькасер, также не сумевший реализовать одиннадцатиметровый по ходу игры.

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Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте матча.

Ранее сообщалось, что дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм Хотспур».

Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур

«Боруссия Д» (Дортмунд, Германия) — «Монако» (Монако, Монако) — 3:0

Голы: 1:0 — Ларсен, 51; 2:0 — Алькасер, 72; 3:0 — Ройс, 90+2

Незабитые пенальти: Алькасер, 69.