«Боруссия» разгромила «Монако» с Головиным в Лиге чемпионов
«Монако» потерпел разгромное поражение от дортмундской «Боруссии» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой домашней команды со счетом 3:0.
В составе победителей голы на свой счет записали Якоб Ларсен, Марко Ройс и Пако Алькасер, также не сумевший реализовать одиннадцатиметровый по ходу игры.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте матча.
Ранее сообщалось, что дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм Хотспур».
Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
«Боруссия Д» (Дортмунд, Германия) — «Монако» (Монако, Монако) — 3:0
Голы: 1:0 — Ларсен, 51; 2:0 — Алькасер, 72; 3:0 — Ройс, 90+2
Незабитые пенальти: Алькасер, 69.