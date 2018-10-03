«Локомотив» уступил «Шальке» и потерпел второе поражение в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» дома проиграл немецкому «Шальке-04» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».
Автором единственного победного гола стал Уэстон Маккенни.
В составе красно-зеленых желтые карточки получили защитники Бенедикт Хеведес, Соломон Кверквелия и Владислав Игнатьев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По итогам 2-го тура подопечные Юрия Семина располагаются на последнем месте в группе D, имея в своем активе ноль набранных баллов. Следующим соперником «Локомотива» станет португальский «Порту». Игра состоится в Москве 24 октября.
Лига чемпионов. 2-й тур. Группа D
«Локомотив» (Россия) — «Шальке-04» (Германия) — 0:1
Голы: 0:1 — Маккенни — 88