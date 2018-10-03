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Член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Голосование состоялось 3 октября в Батуми. По его итогам члены конгресса ФИДЕ выбрали российского функционера, который набрал 103 голоса.

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Кроме Дворковича на пост главы организации претендовал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос. За грека проголосовали 78 избирателя.

Бывшим президентом Международной шахматной федерации являлся еще один российский предприниматель Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 года.

Ранее сообщалось, что британский гроссмейстер Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры с выборов за несколько минут до начала голосования.