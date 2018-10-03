Отец девушки Роналду сидел в тюрьме за сбыт наркотиков

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Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, 69-летний Хосе Родригес в 2003 году был осужден за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью около £100 тысяч. Испанец хотел поставить партию наркотиков во Францию, за что получил 11 лет тюрьмы.

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В 2008 году он был досрочно освобожден, однако затем Родригес попался на контрабанде партии легких наркотиков стоимостью около £1 млн из Марокко в Испанию. Мужчина получил получил два года тюремного заключения и вышел на свободу в 2013 году. После этого попытки торговать наркотиками не предпринимались.

Напомним, что в прошлом году у Криштиану Роналду и Джорджины Родригес родился второй ребенок, дочь по имени Алана Мартина. Добавим, что футболист и его возлюбленная пока так и не поженилась.

Ранее в СМИ появилось видео с Роналду и обвинившей его в изнасиловании девушкой.