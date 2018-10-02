Скоулз назвал Моуринью позором «Манчестера Юнайтед»

<img src="">

Экс-полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике главного тренера клуба португальца Жозе Моуринью перед началом матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Валенсии», сообщает «Советский спорт».

«Я удивлен, что Моуринью удержался на своем посту после субботы (поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:3). Настолько плохим было выступление команды в том матче. Не было ни должного настроя, ни игры.

Реклама

Моуринью постоянно атакует на пресс-конференциях своих игроков, руководство клуба, потому что он не получает того, чего хочет.

Думаю, его рот вышел из-под контроля. Он позорит клуб», — цитирует Скоулза Mirror.

Ранее сообщалось, что Моуринью перестал общаться с лидерами «Манчестер Юнайтед».