СМИ: «Спартак» определился с кандидатами на замену Каррере

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Московский «Спартак» рассматривает кандидатов на пост главного тренера вместо Массимо Карреры, сообщает «СЭ».

Руководство столичного клуба сомневается в способности итальянца преодолевать турнирные трудности. На данный момент кандидатами на место итальянца являются три иностранных тренера. Ранее «Спартак» рассматривал бывшего тренера сборной Франции Лорана Блана на эту должность.

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Каррера будет руководить подготовкой команды к двум ближайшим матчам: с испанским «Вильярреалом» в рамках Лиги Европы и с красноярским Енисеем в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Если тренера уволят, то красно-белые будут обязаны выплатить ему компенсацию в размере €1,5 млн.

Ранее сообщалось, что Каррера прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура чемпионата России от «Ростова».