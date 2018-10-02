Игрок СКА рассказал, куда хоккеисты вкладывают деньги

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Защитник петербургского СКА Артем Земченок поделился мнением о том, как хоккеисты распоряжаются заработанными деньгами, передает Sport24.

«Параллельно заниматься бизнесом точно не получится, это силы и время отнимает. Кто-то вклады держит, кто-то квартиры покупает и сдает. У меня пока ни того, ни другого нет», — сказал игрок.

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27-летний Земченок перешел в СКА в минувшее межсезонье из «Адмирала».

Ранее сообщалось, что Земченок рассказал о своей зарплате в СКА.